Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. о внесении изменения в постановление о вопросах обеспечения паспортами и общегражданскими паспортами граждан КР

Постановление № 690 от 19 декабря 2016 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах обеспечения паспортами и общегражданскими паспортами граждан Кыргызской Республики» от 15 июня 2015 года № 359



В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах обеспечения паспортами и общегражданскими паспортами граждан Кыргызской Республики» от 15 июня 2015 года № 359 следующее изменение:



В Инструкции о порядке приема документов, оформления, выдачи, учета, изготовления паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:



- в пункте 42 слова и цифры «в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О платных услугах по срочному приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов граждан Кыргызской Республики» от 28 марта 2012 года № 210» исключить.



2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О платных услугах по срочным приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов граждан Кыргызской Республики» от 28 марта 2012 года № 210.



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.