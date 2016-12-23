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Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. о внесении изменения в постановление о вопросах обеспечения паспортами и общегражданскими паспортами граждан КР

23/12/16 15:36

Постановление № 690 от 19 декабря 2016 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах обеспечения паспортами и общегражданскими паспортами граждан Кыргызской Республики»  от 15 июня 2015 года № 359

В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах обеспечения паспортами и общегражданскими паспортами граждан Кыргызской Республики» от 15 июня 2015 года № 359 следующее изменение:

В Инструкции о порядке приема документов, оформления, выдачи, учета, изготовления паспорта и персонификации общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- в пункте 42 слова и цифры «в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О платных услугах по срочному приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов граждан Кыргызской Республики» от 28 марта 2012 года № 210» исключить.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О платных услугах по срочным приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов граждан Кыргызской Республики» от 28 марта 2012 года № 210.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42262/

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