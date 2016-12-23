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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы»

23/12/16 13:57

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2016 года.

 

Законом утвержден республиканский бюджет на 2017 год по доходам в сумме 126,8 млрд. сомов и расходам в сумме 150,1 млрд. сомов. Установлен предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2017 год в сумме 23,3 млрд. сомов.

 

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.   

URL: http://_/ofitsialno/42252/

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