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Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в закон о республиканском бюджете КР на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы

23/12/16 13:28

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 ноября 2016 года.

 

В соответствии с принятым законом доходы республиканского бюджета на 2016 год составят 124,8 млрд. сомов, что на 448,2 млн. сомов больше объема, утвержденного законом от 31 декабря 2015 года № 233. Расходы республиканского бюджета составят 146,8 млрд. сомов, что на 18,3 млн. сомов больше ранее утвержденного показателя. Дефицит республиканского бюджета составит 22 млрд. сомов, с сокращением ранее установленного размера на 429,9 млн. сомов.

 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.    

 

URL: http://_/ofitsialno/42248/

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