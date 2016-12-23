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Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. о назначении Медетбека Айдаралиева председателем Государственной службы миграции

23/12/16 08:38

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Айдаралиев Медетбек Курбанбаевич назначен председателем Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

URL: http://_/ofitsialno/42210/

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