Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. об оптимизации структуры Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики, согласно которому оптимизируется структура Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

Решение принято в целях четкого разграничения функций между подведомственными и структурными подразделениями ГАООСЛХ и более эффективного использования кадрового потенциала ведомства.



В рамках оптимизации предусматривается усиление Центра государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности в вопросах обеспечения деятельности по химической, радиационной и биологической безопасности, путем передачи 13 штатных единиц из Генеральной дирекции биосферной территории «Ысык-Кель», которая в свою очередь преобразовывается в Дирекцию биосферной территории «Ысык-Кель».



В целях усиления потенциала по привлечению инвестиций и устойчивому функционированию государственных природных заповедников, парков и биосферных территорий, функции по сохранению биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий передаются в центральный аппарат ГАООСЛХ из Департамента лесных экосистем и особо охраняемых природных территорий, который будет преобразован в Департамент развития лесных экосистем.



Для эффективной координации вопросов охраны рационального использования всех компонентов природных ресурсов, постановлением предусматривается реорганизация Департамента рационального использования природных ресурсов в Департамент охраны и использования природных территорий.



Кроме того в целях оптимизации, а также учитывая специфическую деятельность и перечень услуг предоставляемых Департаментом лесоохотустройства при ГАООСЛХ принято решение преобразовать его в Государственное учреждение «Кыргызлесоохотустройство» при ГАООСЛХ, с соответствующим сокращением штатной численности.