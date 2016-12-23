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Окмотпресс: Сообщение от 23.12.2016 г. об освобождении от должности статс-секретаря Министерства чрезвычайных ситуаций КР

23/12/16 06:51

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Темиралиев Талайбек Асанбекович освобожден от занимаемой должности статс-секретаря Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

URL: http://_/ofitsialno/42186/

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