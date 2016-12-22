Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. о присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год

Постановления №655 от 12 декабря 2016 года



О присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год



За достижение значительных результатов в области качества, обеспечение безопасности и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Присудить премии Кыргызской Республики по качеству за 2016 год:



в номинации «Малые предприятия»:



- Обществу с ограниченной ответственностью «Эмилия» (Таласская область);



в номинации «Средние предприятия»:



- Закрытому акционерному обществу «Bear Beer» (Чуйская область);



в номинации «Крупные предприятия»:



- Открытому акционерному обществу «Бишкек Сут» (город Бишкек).



2. Наградить дипломами Правительства Кыргызской Республики по качеству за 2016 год:



в номинации «Малые предприятия»:



- Частного предпринимателя Омурканова Б.И., мукомольный комбинат «Эко Дан» ( Иссык- Кульская область);



- Общество с ограниченной ответственностью «Яблочная компания»



(Иссык-Кульская область);



в номинации «Средние предприятия»:



- Общество с ограниченной ответственностью «Ак-Бата» (Чуйская область);



в номинации «Крупные предприятия»:



- Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерский Дом Куликовский» (город Бишкек).



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



