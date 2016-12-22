RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:30
НОВОСТИ ДНЯ:
Официально
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. о присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год

22/12/16 15:00

Постановления №655 от 12 декабря 2016 года
 
О присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2016 год

За достижение значительных результатов в области качества, обеспечение безопасности и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Присудить премии Кыргызской Республики по качеству за 2016 год:

в номинации «Малые предприятия»:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Эмилия» (Таласская область);

в номинации «Средние предприятия»:

- Закрытому акционерному обществу «Bear Beer» (Чуйская область);

в номинации «Крупные предприятия»:

- Открытому акционерному обществу «Бишкек Сут» (город Бишкек).

2. Наградить дипломами Правительства Кыргызской Республики по качеству за 2016 год:

в номинации «Малые предприятия»:

- Частного предпринимателя Омурканова Б.И., мукомольный комбинат «Эко Дан» ( Иссык- Кульская область);

- Общество с ограниченной ответственностью «Яблочная компания»

(Иссык-Кульская область);

в номинации «Средние предприятия»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Ак-Бата» (Чуйская область);

в номинации «Крупные предприятия»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерский Дом Куликовский» (город Бишкек).

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42170/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ