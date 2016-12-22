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Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. о признании утратившими силу некоторых решений правительства КР

22/12/16 14:59

Постановления №654 от 12 декабря 2016 года

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики

В целях совершенствования нормативной правовой базы Кыргызской Республики в сфере регулирования предпринимательской деятельности, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно прилагаемому перечню.


Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/42169/

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