Окмотпресс: Сообщение от 22.12.2016 г. о признании утратившими силу некоторых решений правительства КР

Постановления №654 от 12 декабря 2016 года



О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики



В целях совершенствования нормативной правовой базы Кыргызской Республики в сфере регулирования предпринимательской деятельности, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно прилагаемому перечню.



Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.