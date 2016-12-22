Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о Национальном банке КР, банках и банковской деятельности

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности».

Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2016 года.

Целью принятого закона является необходимость пересмотра и упорядочения банковского законодательства на основе системного подхода, его структурирования, модернизации и оптимизации на новом качественном уровне, а также устранения накопившихся противоречий, коллизий и пробелов в банковском законодательстве.

Принятым законом предусматривается консолидация банковских законов в единый нормативный правовой акт, объединив в себя следующие основные законы, регулирующие банковскую деятельность: «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «Об операциях в иностранной валюте», «О банковской тайне», «О консервации, ликвидации и банкротстве банков».

В результате объединения указанных законов в единый закон, все нормы регулирования банковской деятельности, начиная от создания банка, особенностей осуществления деятельности, завершая процессом ликвидации, находятся в одном нормативном правовом акте.

Закон призван установить четкие права, обязанности и ответственность всех участников банковских правоотношений при их взаимодействии друг с другом и внешними субъектами, а также обеспечить своевременность банковского надзора и повысить его эффективность, в том числе на консолидированной основе.

Наряду с этим, также подписан закон «О введении в действие закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности».

Закон принят Жогорку Кенешем 30 ноября 2016 года.

Закон Кыргызской Республики «О введении в действие закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» разработан совместно с законом Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» и предусматривает сроки и порядок введения в действие данного закона, признание утратившими силу ряда законов, некоторые переходные положения, необходимые для оптимального исполнения закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», а также внесение соответствующих поправок в действующее законодательство Кыргызской Республики и направлен на гармонизацию норм закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» с нормами Гражданского кодекса Кыргызской Республики и другого законодательства Кыргызской Республики в целом.

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности».