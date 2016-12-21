Окмотпресс: Сообщение от 21.12.2016 г. об объявлении акиму Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву строгого выговора

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 декабря, подписал распоряжение, согласно которому главе государственной администрации (акиму) Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву объявлен строгий выговор.



Данное решение принято в связи с тем, что в работе главы государственной администрации Турусбека Ногоева были выявлены недостатки в части проведения мониторинга общественно-политической ситуации в районе, координации работ правоохранительных органов, территориальных подразделений министерств и административных ведомств. Кроме того, Турусбек Ногоев проявил пассивность в работе с населением.