Окмотпресс: Сообщение от 21.12.2016 г. об объявлении акиму Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву строгого выговора

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Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 декабря, подписал распоряжение, согласно которому главе государственной администрации (акиму) Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву объявлен строгий выговор.
Данное решение принято в связи с тем, что в работе главы государственной администрации Турусбека Ногоева были выявлены недостатки в части проведения мониторинга общественно-политической ситуации в районе, координации работ правоохранительных органов, территориальных подразделений министерств и административных ведомств. Кроме того, Турусбек Ногоев проявил пассивность в работе с населением.
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