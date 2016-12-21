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Окмотпресс: Сообщение от 21.12.2016 г. об объявлении акиму Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву строгого выговора

21/12/16 08:16

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 декабря, подписал распоряжение, согласно которому главе государственной администрации (акиму) Жайылского района Чуйской области Турусбеку Ногоеву объявлен строгий выговор.

Данное решение принято в связи с тем, что в работе главы государственной администрации Турусбека Ногоева были выявлены недостатки в части проведения мониторинга общественно-политической ситуации в районе, координации работ правоохранительных органов, территориальных подразделений министерств и административных ведомств. Кроме того, Турусбек Ногоев проявил пассивность в работе с населением.

URL: http://_/ofitsialno/42036/

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