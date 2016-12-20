Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «О гарантированной государством юридической помощи»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О гарантированной государством юридической помощи».



Основной целью принятого Закона является обеспечение гарантий прав граждан на доступ к правосудию и квалифицированной юридической помощи при отсутствии у них денежных средств для защиты своих прав и интересов путем создания эффективной системы предоставления гарантированной государством юридической помощи.



Концептуальная основа принятого Закона базируется на внедрении принципов государственной политики в сфере гарантированной государством юридической помощи и обеспечивается совокупностью организационно-правовых, контрольных и иных мер, осуществляемых в целях реализации гарантии прав граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства на получение гарантированной государством юридической помощи.



С целью недопущения двойственного толкования отдельных норм конкретизированы определения и термины, используемые в Законе, направленные на их точное, единообразное изложение и дальнейшее практическое применение.



В частности, Законом предлагается разделить гарантированную государством юридическую помощь на два вида: консультационно-правовую (информирование о правовой системе Кыргызской Республики, действующих нормативных актах, правах и обязанностях субъектов права, способах реализации и пользования правами в судебном и внесудебном порядке; консультирование по правовым вопросам; помощь в составлении документов правового характера; иные формы помощи, не подпадающие под определение квалифицированной юридической помощи) и квалифицированную юридическую помощь (предоставление юридических консультаций, представительство и/или защита в сфере судопроизводства).



Подобный подход позволяет структурировать отношения, возникающие в связи с предоставлением гарантированной государством юридической помощи, и повысить эффективность координации деятельности по предоставлению гарантированной государством юридической помощи.



Также принятым Законом расширен круг лиц, которые вправе получить гарантированную государством юридическую помощь, что делает Закон социально-ориентированным и более простым в применении.



Установлены четкие критерии, соответствие которым позволяет точно определить круг субъектов, имеющих право на получение юридической помощи: право на получение квалифицированной юридической помощи предоставляется лицам, годовой доход кооторых не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы, ежегодно устанавливаемого законом о республиканском бюджете.



Без учета годового дохода квалифицированная юридическая помощь оказывается: лицам в случаях задержания; подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в совершении особо тяжких преступлений; лицам с I и II группой инвалидности, лицам, страдающим психическими заболеваниями; ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; несовершеннолетним; одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних детей и т.д.



Закон вступает в силу со дня официального опубликования.