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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашения о поставках семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда

20/12/16 10:00

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о многосторонней межгосударственной специализации производства и поставок семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда, подписанного 31 мая 2013 года в городе Минск».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 ноября 2016 года.

 

Ратификация Соглашения позволит семенному сектору сельскохозяйственной отрасли Кыргызской Республики развивать сотрудничество в области селекции и семеноводства в сфере межгосударственной специализации производства и поставок семян высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда с государствами-участниками СНГ.

 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/41954/

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