Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. об утверждении положения о нострификации в КР дипломов высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil), выданных в иностранных государствах

Постановления №671 от 14 декабря 2016 года



Об утверждении Положения о нострификациив Кыргызской Республике дипломов высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil), выданных в иностранных государствах



В целях совершенствования деятельности Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Утвердить Положение о нострификации в Кыргызской Республике дипломов высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil), выданных в иностранных государствах, согласно приложению.



2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики разработать и в установленном порядке внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики» от 22 августа 2012 года № 578», предусматривающий нормы о признании диплома высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil) эквивалентным степени доктора наук в соответствующей отрасли науки.



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков



Приложение



Положение о нострификации в Кыргызской Республике дипломов высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil.), выданных в иностранных государствах



1. Общие положения



Настоящее Положение регулирует порядок нострификации в Кыргызской Республике дипломов высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil), выданных в иностранных государствах.



2. Дипломы высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil), выданные в иностранных государствах, могут быть признаны на территории Кыргызской Республики эквивалентными ученой степени доктора наук в соответствующей отрасли науки после экспертизы диссертации и нострификации дипломов.



3. Экспертиза диссертаций соискателей, имеющих дипломы высшей академической степени хабилитированных докторов (Dr. Habil), и нострификация дипломов производится Высшей аттестационной комиссией Кыргызской Республики (далее – ВАК).



2. Требования к нострификации дипломов высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil)



4. Для проведения процедуры нострификации диплома высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil) в ВАК направляется аттестационное дело соискателя, включающее следующие документы:



- ходатайство руководителя организации, где работает соискатель, или личное заявление соискателя на имя председателя ВАК;



- копия паспорта;



- личный листок по учету кадров с фотокарточкой, заверенный по месту работы (личный листок по учету кадров представляется в случае, если соискатель имеет работу);



- нотариально заверенные копии документов об образовании:



- диплом о высшем образовании, свидетельствующий о присвоении степени «специалист» или «магистр»;



- диплом о присвоении ученой степени кандидата наук или академической степени доктора философии (PhD);



- диплом хабилитированного доктора (Dr. Habil);



- апостилированные либо легализированные в установленном порядке копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, кандидата наук или академической степени доктора философии (РhD), хабилитированного доктора (Dr. Habil), их переводы на государственный или официальный язык, при этом подписи переводчиков, осуществляющих перевод вышеуказанных документов, должны быть нотариально заверены (нотариально заверенные копии документов должны быть в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке апостилированы либо легализованы с нотариально заверенным переводом на государственный или официальный язык, если иное не предусмотрено международным договором, вступившим в установленном порядке в силу, участницей которого является Кыргызская Республика);



- список научных трудов;



- диссертация и ее перевод на государственный или официальный язык в бумажном и электронном виде (1 экз.);



- автореферат диссертации кандидата наук или диссертация доктора философии (PhD), с переводом на государственный или официальный язык (в бумажном и электронном виде).



3. Порядок рассмотрения и нострификации диплома высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil) в Кыргызской Республике



5. Диссертация хабилитированного доктора (Dr. Habil) и его аттестационное дело передаются в экспертный совет ВАК по профилю рассматриваемой работы в течение 5 дней.



6. Экспертный совет ВАК дает заключение о соответствии или несоответствии рассматриваемой диссертации следующим требованиям докторской диссертации в соответствующей отрасли науки:



- разработка теоретических положений, объективных, системно-организованных и обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение, критериями которого являются естественнонаучные теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов природы или общества;



- решение крупной научной проблемы, имеющей важное социально-культурное или хозяйственное значение;



- изложение научно обоснованных технических, социально-экономических или технологических решений, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики и ускорение научно-технического прогресса в зависимости от сферы науки и тематики;



- в диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные документами о внедрении новых количественных и качественных показателей, о преимуществе предложенных технологий, образцов продукции, материалов. В диссертации, имеющей теоретическое значение, должны быть сформулированы рекомендации об использовании научных выводов и результатов;



- научные публикации должны отражать основные результаты

диссертации.



7. На основании заключения, экспертный совет ВАК дает рекомендации президиуму ВАК признать или не признать эквивалентность диплома высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil) степени доктора наук в соответствующей отрасли науки.



В случае соответствия диссертации хабилитированного доктора (Dr. Habil) требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Положения, президиум ВАК принимает положительное решение о нострификации диплома хабилитированного доктора (Dr. Habil), и ВАК выдает соискателю диплом доктора наук по соответствующей отрасли.



В случае несоответствия рассматриваемой диссертации вышеуказанным требованиям настоящего Положения, президиум ВАК принимает решение об отклонении ходатайства. После принятия президиумом ВАК отрицательного решения, аттестационный отдел ВАК предоставляет соискателю по его письменному заявлению копию заключения экспертного совета ВАК, с указанием причин, послуживших основанием для принятия отрицательного решения. ВАК предоставляет соискателю возможность повторной нострификации после устранения указанных недостатков.



8. Процедура нострификации диплома высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil) осуществляется в течение 4 месяцев со дня подачи аттестационного дела в ВАК.



9. После принятия президиумом ВАК решения о признании или об отказе в признании диплома высшей академической степени хабилитированного доктора (Dr. Habil) эквивалентным степени доктора наук в соответствующей отрасли науки, аттестационный отдел ВАК отправляет соискателю письменное уведомление и копию постановления президиума в течение 10 календарных дней.