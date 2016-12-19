Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. об утверждении соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области образования в сфере электроэнергетики

Постановления №672 от 14 декабря 2016 года



Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области образования в сфере электроэнергетики, подписанного 7 июня 2016 года в городе Бишкек



В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:





1. Утвердить прилагаемое Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области образования в сфере электроэнергетики, подписанное 7 июня 2016 года в городе Бишкек.



2. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.