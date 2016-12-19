Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. о внесении изменения в постановление «О вопросах оплаты труда работников культуры, искусства и информации»

Постановления №666 от 13 декабря 2016 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах оплаты труда работников культуры, искусства и информации» от 31 мая 2011 года № 268



В связи с расширением функций Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» и увеличением объема работ по вопросам восстановления памяти о важнейших этапах развития кыргызской государственности, в целях сохранения исторической памяти, воспитания гражданственности и патриотизма, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах оплаты труда работников культуры, искусства и информации» от 31 мая 2011 года № 268 следующее изменение:



в приложении 2 к вышеуказанному постановлению:



- в пункте 6 примечания цифры и слова «16 штатных единиц» заменить цифрами и словами «31 штатная единица».



2. Министерству финансов Кыргызской Республики предусмотреть дополнительное финансирование Национальной гвардии Кыргызской Республики с учетом увеличения штатной численности Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит».



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.