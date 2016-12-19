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Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. о награждении почетной грамотой правительства

19/12/16 16:31

На основании представленных сведений Премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым подписано распоряжение о награждении следующих лиц Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики:

Абдыгапар уулу Азизбек — уроженец села Толос Ноокатского района Ошской области;

Алимбек уулу Маматсабыр — уроженец села Жатан Ноокатского района Ошской области;

Ахматов Азамат Тавалдиевич — уроженец г.Орловка Кеминского района Чуйской области;

Борисов Александр Сергеевич — гражданин РФ;

Заиров Махамат Акимович — уроженец г.Кызыл-Кыя Баткенской области;

Лугвин Юрий Артурович — уроженец г.Сарапул Удмуртской Республики РФ;

Марип уулу Таалайбек — уроженец Кара-Кульджинского района Ошской области;

Урматбек уулу Жоомарт — уроженец села Кенеш Кара-Кульджинского района Ошской области;

Хван Александр Вячеславович — уроженец г.Бишкек, гражданин России;

Шакиров Аширбек Эсеналиевич — уроженец г.Кызыл-Кыя Баткенской области;

Распоряжением Премьер-министра Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручено организовать вручение награждаемым Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики.

URL: http://_/ofitsialno/41898/

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