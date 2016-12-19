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Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. о назначении Бактыбека Абдиева директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

19/12/16 16:28

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Абдиев Бактыбек Абышевич назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: http://_/ofitsialno/41897/

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