Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве с правительством Индонезии, ИБР, Национальным центром Сингосари по искусственному осеменению

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики Индонезия, Исламским банком развития, Национальным центром Сингосари по искусственному осеменению и Кыргызским научно-исследовательским институтом животноводства и пастбищ, подписанного 29 июля 2015 года».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 16 ноября 2016 года.
Целью Меморандума является улучшение продуктивности местного скота, освоение навыков и знаний в сфере искусственного осеменения в соответствии с международными стандартами.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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