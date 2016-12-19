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Окмотпресс: Сообщение от 19.12.2016 г. о вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории КР

19/12/16 12:03

Подписано Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики»

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики».

Согласно данному постановлению утвержден перечень стран с указанием сроков и порядка пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики. 

Оно принято в целях приведения в соответствие решений Правительства с Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон «О внешней миграции» и в целях упорядочения пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны.

Данным постановлением утвержден перечень иностранных государств с указанием сроков освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику, от регистрации по месту пребывания и утвержден порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики.

Согласно документу граждане 92 иностранных государства освобождаются от регистрации в 5-дневный срок.

Подробнее с данным постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Правительства Кыргызской Республики www.gov.kg, в разделе «Постановления и распоряжения».

URL: http://_/ofitsialno/41855/

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