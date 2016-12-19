Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации меморандума об обязательствах Исламской Республики Пакистан в целях получения статуса государства - члена ШОС

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Меморандума об обязательствах Исламской Республики Пакистан в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанного 24 июня 2016 года в городе Ташкент».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 декабря 2016 года.

Меморандум вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения Секретариатом ШОС последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами ШОС и Исламской Республикой Пакистан внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в Меморандуме предусмотрены права и обязанности Пакистана, процент долевого взноса. Увеличение долевого взноса Кыргызской Республики в ШОС не предусматривается.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.