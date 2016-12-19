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Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»

19/12/16 12:00

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».

 

Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.

 

Целью Закона является внедрение новых финансовых инструментов на финансовом рынке Кыргызской Республики, в частности следующих исламских ценных бумаг (сукук):

  1. Исламские арендные сертификаты (Сукук аль Иджара);
  2. Исламские сертификаты проектного финансирования (Сукук аль Истисна);
  3. Исламские сертификаты долевого участия (Сукук аль Мудараба);
  4. Исламские сертификаты инвестиционного агентства (Сукук аль Уакала Би Аль Иститмар);
  5. Исламские сертификаты партнерства (Сукук аль Мушарака).

Принятым Законом вводится новая глава 61 об особенностях выпуска и обращения исламских ценных бумаг, где уточнены требования к выпуску исламских ценных бумаг, дополнены нормы по вопросам погашения исламских ценных бумаг, определена организационно-правовая форма исламской специальной финансовой компании и т.д. Также Закон дополняется терминами и определениями, связанными в связи с внедрением новых финансовых инструментов.

 

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/41853/

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