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Сообщает пресс-служба президента КР: Абай Молдокматов освобожден от занимаемой должности заместителя генерального прокурора

16/12/16 15:08

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому Молдокматов Абай Молдокматович освобожден от занимаемой должности заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

URL: http://_/ofitsialno/41774/

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