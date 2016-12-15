Окмотпресс: Сообщение от 15.12.2016 г. об оптимизации структуры и штатной численности Налоговой службы

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики об оптимизации структуры и штатной численности Государственной налоговой службы.



Так, согласно документу в целях исключения дублирующих функций 6 штатных единиц центрального аппарата Налоговой службы переданы ее территориальным органам.



Также Государственной налоговой службе поручено провести анализ критериев отбора крупных налогоплательщиков и внести в Аппарат Правительства Кыргызской Республики предложения по внесению изменений в Положение о критериях и порядке определения крупных налогоплательщиков и систематически проводить обучение сотрудников территориальных налоговых органов по вопросу эффективного налогового контроля за крупными налогоплательщиками.