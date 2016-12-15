Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон о ратификации соглашения с Международной ассоциацией развития о финансировании «Проекта городского развития»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о финансировании «Проекта городского развития» между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития», подписанного 25 апреля 2016 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 ноября 2016 года.

Целью Соглашения является улучшение качества муниципальных услуг и повышение энергоэффективности и сейсмостойкости городской инфраструктуры. Правительством Кыргызской Республики были определены города которые будут охвачены в рамках проекта: Кербен, Сулукта, Балыкчы и Токтогул.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.