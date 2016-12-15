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Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашения о продолжении деятельности Международного научно-технического центра

15/12/16 09:01

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о продолжении деятельности Международного научно-технического центра, подписанного 9 декабря 2015 года в городе Астана».

 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 ноября 2016 года.

 

Целью Соглашения является финансирование научных исследований и инновационных разработок ученых и научных учреждений Кыргызской Республики.

 

Ратификация данного Соглашения позволит ученым и инженерам Кыргызской Республики получить дальнейшую финансовую поддержку в реализации фундаментальных и прикладных научных исследований и технических разработок, а также развивать международное сотрудничество в сфере науки с ведущими научными институтами зарубежных стран.

 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/41661/

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