Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан закон о ратификации соглашения о продолжении деятельности Международного научно-технического центра

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о продолжении деятельности Международного научно-технического центра, подписанного 9 декабря 2015 года в городе Астана».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 ноября 2016 года.
Целью Соглашения является финансирование научных исследований и инновационных разработок ученых и научных учреждений Кыргызской Республики.
Ратификация данного Соглашения позволит ученым и инженерам Кыргызской Республики получить дальнейшую финансовую поддержку в реализации фундаментальных и прикладных научных исследований и технических разработок, а также развивать международное сотрудничество в сфере науки с ведущими научными институтами зарубежных стран.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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