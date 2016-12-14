Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в некоторые законодательные акты КР

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», «О местном самоуправлении»)».

Принятый Закон разработан в целях совершенствования действующих законов Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» и «О местном самоуправлении» и направлен на обеспечение доступа населения к гарантированной государством юридической помощи.

Так, изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности»:

- уточняют порядок ведения Государственного реестра адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в рамках системы гарантированной юридической помощи;

- закрепляют способы принятия участия института адвокатуры в системе гарантированной юридической помощи;

- определяют право института адвокатуры оказывать консультативно-правовую помощь населению на основании заключения соответствующего соглашения с органами местного самоуправления.

Изменения в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» предусматривают:

- введение в данный Закон термина «консультационно-правовая помощь», позволяющего единообразно понимать ее содержание при оказании юристами органов местного самоуправления юридической консультации и правовой помощи населению;

- способы оказания юридической консультации и правовой помощи населению на уровне органов местного самоуправления посредством включения в вопросы местного значения положений о предоставлении такой помощи населению;

- наделение мэрии города, айыл окмоту полномочиями по разработке и реализации системы предоставления правовой помощи населению.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.