Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в некоторые законодательные акты КР

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности», «О местном самоуправлении»)».
Принятый Закон разработан в целях совершенствования действующих законов Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» и «О местном самоуправлении» и направлен на обеспечение доступа населения к гарантированной государством юридической помощи.
Так, изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности»:
- уточняют порядок ведения Государственного реестра адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в рамках системы гарантированной юридической помощи;
- закрепляют способы принятия участия института адвокатуры в системе гарантированной юридической помощи;
- определяют право института адвокатуры оказывать консультативно-правовую помощь населению на основании заключения соответствующего соглашения с органами местного самоуправления.
Изменения в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» предусматривают:
- введение в данный Закон термина «консультационно-правовая помощь», позволяющего единообразно понимать ее содержание при оказании юристами органов местного самоуправления юридической консультации и правовой помощи населению;
- способы оказания юридической консультации и правовой помощи населению на уровне органов местного самоуправления посредством включения в вопросы местного значения положений о предоставлении такой помощи населению;
- наделение мэрии города, айыл окмоту полномочиями по разработке и реализации системы предоставления правовой помощи населению.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
URL: http://_/ofitsialno/41609/