Окмотпресс: Сообщение от 13.12.2016 г. об утверждении Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора

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Постановления №661 от 12 декабря 2016 года
Об утверждении Временного положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора
В целях урегулирования вопросов лицензирования деятельности в области небанковского финансового сектора, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2017 года.
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