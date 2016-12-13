RSS
facebookfacebookgoogale+
Саудовская Аравия. Золушки в аренду
Наркотики есть, а контроля нет
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:35
НОВОСТИ ДНЯ:
Официально
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Окмотпресс: Сообщение от 13.12.2016 г. о нерабочих днях

13/12/16 13:08

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в целях рационального использования выходных и нерабочих дней в 2017 году, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» подписал постановление о переносе рабочего дня.

В соответствии с постановлением, рабочий день - 3 января 2017 года переносится на нерабочий день 9 января 2017 года для работников предприятий, организаций и учреждений, работающих по пятидневному графику рабочей недели с двумя выходными днями.

URL: http://_/ofitsialno/41547/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ