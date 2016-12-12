Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об утверждении Программы статистических работ на 2017 год

Постановления №617 от 23 ноября 2016 года



Об утверждении Программы статистических работ на 2017 год



В целях определения состава и содержания статистических работ на 2017 год, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики



«О государственной статистике» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Утвердить Программу статистических работ на 2017 год (далее — Программа) согласно приложению.



2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам представлять в соответствующие органы государственной статистики статистические и административные данные в сроки, предусмотренные Программой.



3. Министерству финансов Кыргызской Республики производить финансирование статистических работ в пределах средств задействованных государственных органов Кыргызской Республики, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы».



4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



