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Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об оптимизации деятельности Министерства транспорта и дорог

12/12/16 14:57

Постановления №643 от 2 декабря 2016 года

Об оптимизации деятельности Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики

В целях улучшения координации и повышения эффективности деятельности Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Реорганизовать путем слияния Государственное агентство автомобильного и водного транспорта и Департамент весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики и создать Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.


Считать Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики правопреемником Государственного агентства автомобильного и водного транспорта и Департамента весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.


Министерству транспорта и дорог Кыргызской Республики:

- ликвидировать в установленном порядке Производственно-линейные управления автомобильных дорог № 1, № 3, № 4 и № 5 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики с передачей материально-технической базы дорожно-эксплуатационным предприятиям Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики по территориальной принадлежности;

- переименовать Производственно-линейное управление автомобильных дорог № 6 Департамента Дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики в Управление автомобильной дороги Джалал-Абад — Балыкчы Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики;

- в двухмесячный срок:

образовать соответствующие комиссии по проведению мероприятий, связанных с реорганизацией и ликвидацией учреждений с осуществлением соответствующих процедур в порядке установленным законодательством Кыргызской Республики;

по результатам оптимизации штатных расстановок министерства внести соответствующие изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473;

в установленном порядке внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект соответствующего Положения об Агентстве автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики;

принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики» от 9 августа 2016 года № 436 следующие изменение и дополнение:

- в схеме управления, утвержденной вышеуказанным постановлением:

позиции «Государственное агентство автомобильного и водного транспорта» и «Департамент весогабаритного контроля» исключить;

дополнить позицией «Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

URL: http://_/ofitsialno/41495/

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