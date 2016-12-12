Окмотпресс: Сообщение от 12.12.2016 г. об оценке эффективности налоговых льгот

Постановления №646 от 8 декабря 2016 года

Об оценке эффективности налоговых льгот



В целях совершенствования фискальной политики, повышения эффективности предоставления налоговых льгот, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



1. Установить, что планируемые к предоставлению налоговые льготы оцениваются на предмет их эффективности.



2. Утвердить Порядок оценки эффективности налоговых льгот согласно приложению.



3. Министерству экономики Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики, Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики и Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики (по согласованию) провести оценку эффективности действующих налоговых льгот и в срок до 1 марта 2017 года внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, в части отмены неэффективных налоговых льгот.



4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.