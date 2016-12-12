Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».

Закон принят Жогорку Кенешем 24 ноября 2016 года.

В целях своевременного решения вопросов осуществления закупок, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов, принятым Законом предусматривается, что закупающая организация вправе самостоятельно провести закупки методом прямого заключения договора в случае проведения досрочных выборов или референдумов.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.