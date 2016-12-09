Окмотпресс: Сообщение от 09.12.2016 г. об оптимизации системы управления строительной отраслью

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики об оптимизации системы управления строительной отраслью.



Согласно документу, Департамент по инвестициям, ремонту и материальному обеспечению при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики реорганизован путем присоединения к Департаменту жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.



По итогам завершения процедуры реорганизации 8 штатных единиц Департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое в установленном порядке будут переданы в центральный аппарат Министерства образования и науки.



Структура и штатная численность Департамента жилищно-гражданского строительства будет оптимизирована путем сокращения численности на 41 единицу.



Также будет ликвидирована Объединенная дирекция строящихся предприятий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.



Вместе с тем Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, вытекающих из настоящего постановления, произвести необходимые мероприятия связанные с реорганизацией юридического лица, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.