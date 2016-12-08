Окмотпресс: Сообщение от 08.12.2016 г. об установлении размера компенсации и оплаты труда лицам, привлеченным при проведении выборов и референдумов в КР

Постановление №645 от 8 декабря 2016 года

Об установлении размера компенсации и оплаты труда лицам, привлеченным для обеспечения технических услуг на избирательных участках и идентификации граждан при проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике



В целях установления единого размера компенсации и оплаты труда лицам, привлекаемых уполномоченным государственным органом в сфере регистрации населения для обеспечения проведения выборов Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, депутатов местных кенешей Кыргызской Республики и референдумов в Кыргызской Республике, предусматривающих применение современных биометрических технологий при составлении списков избирателей и их идентификации, в соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:



Установить размер компенсации и оплаты труда лиц, привлекаемых уполномоченным государственным органом в сфере регистрации населения для обеспечения технических услуг на избирательных участках и идентификации граждан при проведении выборов Президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, депутатов местных кенешей Кыргызской Республики и референдумов в Кыргызской Республике, в сумме 6 200 (шесть тысяч двести) сомов (с учетом подоходного налога и социального отчисления с работника).



Признать утратившими силу:



- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении размера компенсации и оплаты труда лиц, привлеченных для обеспечения технических услуг на избирательных участках и идентификации граждан в день голосования» от 29 сентября 2015 года № 669;



- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении размера компенсации и оплаты труда лиц, привлеченных для обеспечения технических услуг на избирательных участках и идентификации граждан в день голосования» от 29 сентября 2015 года № 669» от 21 декабря 2015 года № 859.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.