Сообщает пресс-служба президента КР: Внесены изменения в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Принятый Закон разработан в целях урегулирования вопросов денежных выплат в случае задержания за совершение преступления депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашний арест, по условиям которых исполнение депутатских полномочий не представляется возможным.

Как показывает практика, сегодня в этой сфере существуют пробелы, в частности, речь идет о тех случаях, когда депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики находится под стражей либо домашним арестом в течение долгого времени, а по месту работы ему начисляется заработная плата, премиальные и другие денежные выплаты.

Чтобы устранить этот пробел в действующий Закон Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» вносится поправка, согласно которой со дня заключения под стражу либо применения домашнего ареста депутата денежные выплаты приостанавливаются.

В случае прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям или вынесения оправдательного приговора выплата заработной платы производится с момента ее приостановления.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.