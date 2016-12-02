RSS
facebookfacebookgoogale+
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:33
НОВОСТИ ДНЯ:
Официально
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Окмотпресс: Сообщение от 02.12.2016 г. о назначении Гуламжан Анарбаевой председателем Фонда государственных материальных резервов

2/12/16 13:01

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 декабря, подписал распоряжение, согласно которому Анарбаев Гуламжан Сатбалдиевич назначен председателем Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: http://_/ofitsialno/40950/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ