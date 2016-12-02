Сообщает пресс-служба президента КР: Эрмек Ибраимов освобожден от должности Посла КР в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 декабря, подписал Указ, согласно которому Ибраимов Эрмек Султанович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Австрийской Республике, Чешской Республике, Словацкой Республике, Венгерской Республике и Республике Польша по совместительству, Постоянного представителя Кыргызской Республики при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена, Австрия.