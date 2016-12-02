Сообщает пресс-служба президента КР: Подписан Закон «О внесении изменений в Закон КР «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»

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Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
Принятый Закон разработан в целях приведения отдельных норм Закона Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» в соответствие с нормами Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Данный Закон является базовым в сфере прохождения государственной гражданской службы и муниципальной службы.
Принятым Законом в действующий Закон вносятся следующие изменения:
1) в части 3 статьи 31 слова «Прекративший исполнение полномочий депутат Жогорку Кенеша обязан» меняется словами «Лицо, прекратившее исполнение полномочий депутата Жогорку Кенеша обязано»;
2) в статье 36 часть 1 дополняется предложением следующего содержания: «Депутату Жогорку Кенеша Кыргызской Республики трудовой отпуск предоставляется по окончании сессии.»;
3) часть 3 статьи 36 изложена в следующей редакции:
«При стаже работы на государственной и муниципальной службе по совокупности более 5, 10, 15 и 20 лет оплачиваемый отпуск увеличивается соответственно на 2, 4, 6 и 8 календарных дней. При наличии ученой степени и ученого звания отпуск устанавливается в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О науке и об основах государственной научно-технической политики»».
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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