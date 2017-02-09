«Агент 024»: читатели возмущены зимним ямочным ремонтом в Бишкеке

«Выдающийся» по своей безграмотности проект начало МП «Бишкекасфальтсервис» — зимний ямочный ремонт. Об этом читатель ИА «24.kg" сообщил в WhatsApp.

«Нарушены все мыслимые нормы строительства и проведения ямочного ремонта, — считает читатель. — Продержатся такие заплатки до первых осадков. А из бюджета уже списали по 1000 сомов за квадратный метр показухи».

«И через месяц можно снова делать ремонт, — возмущен бишкекчанин. — Хотя существуют методы ремонта дорог в зимнее время, но их старательно игнорируют».