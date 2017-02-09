В 2016 году медиков реже увольняли, но чаще делали выговоры

За 2016 год уволено 29 руководителей организаций здравоохранения, что на 14 меньше, чем в
По данным ведомства, в том числе по собственному желанию уволены 18 человек, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин — 4, по причине грубых нарушений трудовых обязанностей — 3, в связи со смертью — 3. Еще в одном случае досрочно прекращен трудовой договор.
При этом за год приказами Министерства здравоохранения 83 работникам вынесены дисциплинарные взыскания — всего 95. Для сравнения: в
Всего медицинскую помощь населению республики оказывали 13 тысяч 209 врачей и 33 тысячи 444 специалиста со средним медицинским образованием.
Сохраняется дисбаланс в обеспеченности медицинскими кадрами. Показатель колеблется от 26,7 на 10 тысяч населения в Оше до 12,9 в Таласской области, а в ряде районов республики этот показатель менее 9,0 (Сузакский, Чаткальский,