Российские самолеты с авиабазы «Кант» перебросили в Таджикистан

Российская авиация переброшена с авиабаз в Челябинской области и авиабазы «Кант» (Кыргызстан) в Таджикистан. Об этом сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин, передает ТАСС.

«Самолеты оперативно-тактической авиации — Су-24 М и Су-25 СМ — переброшены на аэродром Айни под Душанбе для обеспечения плановой совместной подготовки подразделений 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана», — отметил он.

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По данным Ярослава Рощупкина, экипажи Су-25 СМ и Су-24 М приступили к выполнению учебно-тренировочных полетов над Восточным Памиром.

«Выполняются отработка сложного пилотажа в различных метеоусловиях и взаимодействие с передовыми авианаводчиками. Летчики бомбардировщиков и штурмовиков поддержат с воздуха действия мотострелков в ходе выполнения учебно-боевых задач по противодействию незаконным вооруженным формированиям, уничтожению караванов, складов, тренировочных лагерей и других объектов условного противника в горах», — добавил полковник.