Сколько надо скрыть товара на 22 миллиарда сомов, рассказала таможня Кыргызстана

Государственная таможенная служба Кыргызстана рассказала, сколько надо скрыть товара, чтобы украсть 22 миллиарда сомов.

Напомним, накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Каныбек Иманалиев заявил, что в 2016 году Таможенная служба украла 22 миллиарда сомов.

ГТС поясняет, что при таможенном оформлении ввозимых из Китая товаров применяются ценовые индикаторы стоимости, которые и являются, кроме разности в методологии учета экспорта и импорта, одной из основных причин разницы в данных внешней торговли.

Для сокрытия озвученной суммы потребовалось бы скрыть ввоз примерно 400 тысяч тонн грузов, или свыше 18 тысяч грузовых автомашин с товарами.

Это ставит под сомнение всю существующую систему государственного контроля, включающую такие компоненты, как пограничный, таможенный, транспортный, фитосанитарный, ветеринарный, а также другие надзорные виды контроля, отметили в ГТС.