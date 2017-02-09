13:31
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Общество

Сколько надо скрыть товара на 22 миллиарда сомов, рассказала таможня Кыргызстана

Государственная таможенная служба Кыргызстана рассказала, сколько надо скрыть товара, чтобы украсть 22 миллиарда сомов.

Напомним, накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Каныбек Иманалиев заявил, что в 2016 году Таможенная служба украла 22 миллиарда сомов.

ГТС поясняет, что при таможенном оформлении ввозимых из Китая товаров применяются ценовые индикаторы стоимости, которые и являются, кроме разности в методологии учета экспорта и импорта, одной из основных причин разницы в данных внешней торговли.

Для сокрытия озвученной суммы потребовалось бы скрыть ввоз примерно 400 тысяч тонн грузов, или свыше 18 тысяч грузовых автомашин с товарами.

Это ставит под сомнение всю существующую систему государственного контроля, включающую такие компоненты, как пограничный, таможенный, транспортный, фитосанитарный, ветеринарный, а также другие надзорные виды контроля, отметили в ГТС.
Ссылка: http://www.24kg.org/obschestvo/44794/
просмотров: 889
Версия для печати
Материалы по теме
В Алматы начнутся рейды по автомобилям из Кыргызстана
ГТС рапортовала о фактах неуплаты таможенных платежей в особо крупных размерах
Олег Панкратов: Таможенные службы Казахстана разрешений и деклараций на пропускных пунктах не требуют
Официальное открытие таможенной границы Кыргызстана и Казахстана пройдет на следующей неделе
Азамат Сулайманов: В Кыргызстане проводится аудит по вопросу ветеринарного контроля со странами Таможенного союза
Сергей Пономарев: Экологические сборы на границе не решают проблем экологии в Кыргызстане
Дамира Долоталиева: Из-за введения в КР экологических сборов на границе с Казахстаном скопились машины
Таможенники поста «Ак-Жол» уличены в сговоре с контрабандистами
В Кыргызстане обнаружены незадекларированные автозапчасти
В Кыргызстане автоперевозчики требуют растаможить машины по тарифам 2014 года
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт