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Общество

Чиновники Таджикистана будут изучать «школу правления» Эмомали Рахмона

Фото: сайт президента Таджикистана. Эмомали Рахмон

В Таджикистане государственные служащие и будущие дипломаты начнут изучать новый предмет — «Школу государственности Эмомали Рахмона». Об этом сообщило радио «Озоди».

Как заявил ректор Института управления при президенте РТ Хомидхон Нуриддинов, проект нового курса разработан большой группой ученых и направлен в Академию наук Таджикистана.

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Он считает, что за два десятилетия Эмомали Рахмон продемонстрировал «великое искусство дипломатии и управления государством», и опыт работы «основателя таджикской государственности» с 1992 года является «великой школой», которую должны изучить все госслужащие и дипломаты.

Как пишет агентство «Фергана», другие эксперты отмечают, что государство таджиков после развала СССР сформировалось трудом большой группы политиков, дипломатов, ученых, в том числе находящихся в оппозиции действующей власти.

Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов полагает, что изучение того или иного периода государственности необходимо, но исследователи должны быть предельно объективными и не восхвалять заслуги одного политика.

Заместитель главы Социал-демократической партии Таджикистана, правовед Шокирджон Хакимов уверен, что введение нового предмета — это продолжение пиар-кампании по восхвалению президента местными чиновниками, которые, как обычно, не учитывают мнения известных ученых и исследователей.

В 2016 году на некоторых факультетах Таджикского национального университета ввели курс лекций «Эмомали Рахмон — архитектор нового государства таджиков».

В декабре 2015 года в стране приняли Закон «Об Основателе мира и национального единства — Лидере нации», который наделил Эмомали Рахмона особым пожизненным статусом и привилегиями.
Ссылка: http://www.24kg.org/obschestvo/44774/
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