Имущество Наримана Тюлеева конфисковано в доход государства

Имущество бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева конфисковано в доход государства. Об этом сообщил Азаттык» со ссылкой на Верховный суд Кыргызстана.

В ВС КР уточнили, что принадлежащее экс-мэру столицы и бывшему депутату парламента и его близким родственникам имущество, на которое был наложен арест, конфисковано в доход государства.

По данным ВС КР, приговором Ленинского районного суда Бишкека 29 июля 2013 года Нариман Тюлеев признан виновным по статьям 30 («Соучастие в преступлении»), 303 («Коррупция») и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства и лишением права занимать государственные должности на срокдо трех лет.

Приговор районного суда оставлен без изменения.

Постановлением судебной коллегии Верховного суда 30 ноября 2015 года вердикты судов первых двух инстанций изменены. В отдельное уголовное дело выделены материалы по статьям 30 («Соучастие в преступлении») и 183 («Легализация (отмывание) преступных доходов») УК КР и направлены генеральному прокурору для дальнейшего расследования.

Напомним, Нариман Тюлеев вышел на свободу 7 мая 2016 года. Избежать полного наказания ему помогли родственники, возместив государству ущерб: частично наличными, а часть — квартирами общей стоимостью 48,3 миллиона сомов.

Восемь квартир Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ) согласен передать в муниципальную собственность Бишкека. Использовать элитное жилье мэрия планирует как служебное, без права дальнейшей приватизации.