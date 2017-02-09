Бесплатными в Бишкеке остаются гостевые парковки, но не стоянки

Все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, на сегодня являются бесплатными. Сбором средств за парковку столичный муниципалитет не занимается. Об этом сегодня на
В том числе это касается и парковок, расположенных у здания ЦУМа, на улице Токтогула, у торгового центра «Детский мир» и других торговых, развлекательных, спортивных центров и увеселительных заведений.
Однако муниципальные стоянки являются платными.
В ведении Дирекции муниципальных рынков и стоянок находится 19 подобных площадок, фиксированная оплата за пребывание на которых составляет 25 сомов в сутки.
В ведении Управления земельных ресурсов (УЗР) находится 40 стоянок и 173 автопарковки. Стоимость определяется арендаторами и в сутки примерно составляет: для легкового транспорта 20–40 сомов, для грузового — 100–130 сомов.
Желающие организовать гостевую парковку должны обратиться с заявлением в Бишкекглавархитектуру. Специалисты подготовят
О случаях незаконного сбора денег за парковки в столице можно сообщать по номерам
Сборы за муниципальные парковки, напомним, отменил в феврале 2014 года тогдашний мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. С тех пор работу этих парковок возобновить не могут. При этом отдельные личности, пользуясь ситуацией, собирают деньги с горожан. В частности, по улице Шопокова в районе площади Победы.