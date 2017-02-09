Жители Нарынской области обеспечены углем

В Нарынской области нет нехватки угля. Об этом сообщила
На зиму Нарынской области необходимо 43 тысячи 731 тонна угля. Из них 15 тысяч 753 тонны для бюджетных организаций и 22 тысячи 750 тонн для населения доставлены своевременно.
В области открыто 68 пунктов реализации угля. Запасы топлива в 58 пунктах составляют 1 тысячу 139 тонн.
В Ат-Башинском и Ак-Талинском районах наблюдаются перебои с реализацией угля.
В целях недопущения спекуляции и ужесточения контроля на пунктах весогабаритного контроля «Турускул» и «Арал» в Джумгальском районе органы местного самоуправления, внутренних дел и налоговой службы ведут соответствующую работу.
В 2016 году угольные предприятия добыли 772,9 тысячи тонн угля. Цена за тонну топлива в
Нарынчане вышли на митинг с требованием увеличить лимит потребления электроэнергии и снизить цены на уголь.