МозГОвая зарядка, или Как овладеть самой сложной игрой в мире

Го считают самой сложной игрой в мире — настоящей мозговой зарядкой. Если, например, в шахматах после четвертого хода возникает около ста тысяч возможных позиций, то здесь их число превышает 16 миллиардов.

Свыше 50 миллионов людей играют в го, а вы, возможно, впервые слышите это слово.

Легенда гласит, что игру придумал китайский император Яо, чтобы сын развивал внимание и умение концентрироваться. Объективные исторические свидетельства позволяют утверждать, что игра эта существовала и была достаточно распространена 2,5 тысячи лет назад. В VII веке го попала в Японию, Корею и распространилась по всему миру.

В разных странах существуют клубы, ассоциации и федерации го, проводятся турниры различных уровней — вплоть до чемпионата мира. Для тех, кто все еще считает, что это просто настольная игра, скажем: у самого престижного титульного турнира Японии призовой фонд составляет около $1,5 миллиона.

В Кыргызстане популяризацией го занимается созданный при Кыргызско-Японском центре клуб. О правилах игры рассказал его руководитель — второй секретарь Посольства Японии в КР господин Такахиро Мацумото.

Первые турниры по го в Кыргызстане провел еще в 2011 году посол Страны восходящего солнца Син Маруо, и после его отъезда соревнования не проводились. Когда два года назад участвовавший в турнирах по игре го в Японии и России Такахиро Мацумото приехал в КР, он решил открыть курсы.

«Правила совсем не такие сложные, какими кажутся на первый взгляд», — видя испуганные глаза, успокоил меня Такахиро Мацумото и достал набор для игры.

Я смотрела на гобан (так называется доска) и думала, осилю ли эту загадочную игру или просто сделаю несколько фотографий. Но рядом сидели дети лет восьми, и у них отлично получалось. Отступать было поздно.

На доску, расчерченную линиями 19 на 19, по очереди выставляются фишки (камни) черного и белого цвета. Они ставятся на пересечении линий и больше не передвигаются (при определенных условиях они могут быть сняты с доски). Новички, как я, играют на доске 9 на 9 линий.

Цель игры — окружить как можно большую территорию (незанятые камнями пересечения линий).

Действительно, правила поддаются изучению за несколько минут — в течение одной партии, но вникать в тонкости можно на протяжении всей жизни. Меня игра заворожила.

Го развивает мышление, тренирует память, логику и расчет, учит предвидеть, быть терпеливым, помогает при принятии ежедневных решений.

Для японцев го — это искусство. Каждое действие имеет значение, а сама игра требует огромного уважения, почтения и соблюдения этикета. Партию играют неспешно, наслаждаясь каждым мгновением мимолетной жизни.

Генералы строили на основе ее стратегий военные планы, а политики и до сих пор придерживаются ее принципов для построения взаимоотношений со странами.

Не упустите прекрасный шанс открыть для себя увлекательный мир го в числе первых в стране! А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник.