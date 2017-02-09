13:33
-3
USD 69.45
EUR 74.30
RUB 1.18
Общество

Энергетики Кыргызстана пытаются решить по звонку вопрос выговоров

Глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев сегодня на коллегии ведомства рассказал, что энергетики пытались по звонку решить вопрос выговоров.

По его словам, полгода назад он всех предупредил, что за плохую работу будут увольнять и привлекать к ответственности.

«Большинство не приняли это к сведению. Сегодня вы отделались легким испугом. Мы руководствуемся объективными данными, которые вы же представили. По результатам отопительного периода вновь спросим с вас», — заявил глава госкомитета.

Мне звонили многие и просили изменить решение. Я взял на заметку тех, кто пытался искать какие-то «входы и выходы», а не работать.

Дуйшенбек Зилалиев

Он добавил, что все озвученные решения исполнят. Более того, если есть уголовная составляющая, дела передадут в правоохранительные органы.

Напомним, ранее руководство ГКПЭН пригрозило увольнением более десяти руководителям энергокомпаний.
Ссылка: http://www.24kg.org/obschestvo/44695/
просмотров: 1074
Версия для печати
Материалы по теме
«Агент 024»: Токмакчане жалуются на новые электросчетчики
В 2016 году кыргызстанцы сэкономили 122 миллиона киловатт-часов электроэнергии
Сгнили 450 электрических столбов и могут упасть. Только в одном из айыльных аймаков
В поселке Дачи СУ восстановили электроснабжение 10 улиц
В доме ветерана ВОВ отключили свет. Власти объяснили, почему
Алмазбек Атамбаев об энергетиках, проекте века и изменении климата
Темный Кыргызстан: почему в стране часто отключают свет
КР использует возобновляемые источники энергии менее чем на 1 процент. Для изменений разработан законопроект
Энергетики разъяснили депутату Жогорку Кенеша отсутствие закона об энергохолдинге
Премьер-министр припомнил энергетикам визит на «Бурану», когда там не было света
Популярные новости
Крушение &laquo;Боинга-747&raquo;. Нескромные требования пострадавших Крушение «Боинга-747». Нескромные требования пострадавших
Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг Бишкек глазами тайки Сюзи Эйг
В&nbsp;США стюардесса спасла жертву торговли людьми с&nbsp;помощью записки в&nbsp;туалете В США стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете
Слова Алмазбека Атамбаева о&nbsp;таласцах и&nbsp;нарынчанах смонтировали Слова Алмазбека Атамбаева о таласцах и нарынчанах смонтировали
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт