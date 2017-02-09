Как продавали объект на Скрябина, 45а, принадлежащий Максиму Бакиеву

«Объект Скрябина, 45» в Бишкеке был зарегистрирован в ГРС по решению суда. Об этом сказал на
Напомним, речь идет об имуществе, принадлежащем Максиму Бакиеву — сыну бежавшего президента КР Курманбека Бакиева.
Чиновник рассказал хронологию арестов и судебных решений по данному вопросу.
«В 2007 году 16 мая объект по адресу улица Скрябина, 45 (земельный участок площадью 1,28 гектара, на котором расположены производственные помещения) зарегистрирован за Ос
По словам чиновника, 12 мая 2010 года прокуратура Бишкека наложила на данный объект арест, а через месяц — уже решением прокуратуры Октябрьского района — налагается арест на основании уголовного дела. Однако через год, 14 июня 2011 года, Октябрьский райсуд арест снял.
Прошел год, и 11 октября 2012 года уже Генпрокуратура наложила арест на данный объект, и через 4 года — 15 декабря
Затем, как сообщил первый замдиректора Бишкекского госрегистра, 19 декабря 2016 года право собственности на объект зарегистрировано за Ос
По словам чиновника, 6 января 2017 года решением Бишкекского городского суда на объект наложен арест.
«Это означает, что собственник может пользоваться объектом, но не распоряжаться им, так как наложен арест», — сказал Мелис Кадырмамбетов.
По информации ГРС, участником Ос
Как уточнил первый заместитель директора Бишкекской ГРС, письмо от главы ГРС Тайырбека Сарпашева в адрес городского управления о регистрации данного объекта было.
Письмо за подписью главы ГРС Тайырбека Сарпашева о регистрации объекта носило рекомендательный характер. Оно было написано на основании жалобы о нерегистрации участка по улице Скрябина.Мелис Кадырмамбетов