Блокировкой «групп смерти» займутся студенты-волонтеры

В целях блокировки так называемых групп смерти созданы студенческие отряды волонтеров, написал пользователь Facebook Тимур Ташкулов.

«Необходимо объединить усилия всех волонтеров, блогеров и неравнодушных интернет-пользователей . Далее следуем по простой схеме:

— находим эти группы в соцсетях, допустим, „ВКонтакте“, Instagram;

— копируем ссылку на группу, связываемся с администрацией;

— пишем им, что обнаружены вредоносные группы, которые распространяют очень опасные игры для детей, скидываем ссылки;

— администрации сетей реагируют и закрывают эти группы», — разъяснил он и добавил, что не следует паниковать и бесконечно повторять, как это ужасно.

Да, это ужасно, опасно, но не нужно сеять панику. На днях один ребенок, который был замечен в этой игре, сказал: «Я играю с китами, потому что родители не играют с нами». Подумайте над этим! Тимур Ташкулов